Anfall och motanfall över hela Mellanöstern
Smällar ljuder i städer över Mellanöstern och gulfstaterna. Explosioner sker över Jerusalem – och israeliska bomber faller över Libanon. USA och Israels krig mot Iran rasar vidare med nya attacker och spridda motattacker.
En brittisk soldater på sin post vid flygbasen Akrotiri på Cypern på måndagsmorgonen, efter ett misstänkt drönaranfall.
Petros Karadjias/AP/TT
Från Förenade arabemiraten larmas det om explosioner i Abu Dhabi och Dubai. Fler explosioner rapporteras i Qatar och Bahrain.