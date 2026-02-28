Attacken mot Iran: Detta vet vi

En inkommande projektil exploderar över vattnet utanför Haifa i Israel på lördagen. Leo Correa/AP/TT

De första rapporterna om explosioner i Irans huvudstad Teheran kommer strax efter klockan 7, svensk tid. Israel meddelar att landet inlett en ”förebyggande attack”.

En dryg timme senare rapporterar iranska medier att attackerna är landsomfattande. Både Iran och Israel stänger sina respektive luftrum och i Iran uppges mobilnätet ligga nere.

Tid 8.30, svensk tid, meddelar USA:s president Donald Trump att USA deltar i attacken. Han beskriver det som en ”omfattande stridsoperation” med syfte att krossa Iran militärt och uppmanar det iranska folket att störta regimen och ta kontroll över landet.

Strax efter klockan 9 kommer larm om explosioner i norra Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger i ett uttalande att syftet med attacken mot Iran är att oskadliggöra ett ”existentiellt hot”.

Den Iran-allierade Huthirörelsen i Jemen meddelar att man kommer att återuppta sina attacker mot sjöfart i Röda havet.

Strax före klockan 10 uppger Irans revolutionsgarde att man avfyrat den ”första vågen” av drönare och raketer mot Israel. Kort senare uppger Bahrain att en amerikansk marinbas i landet utsatts för en robotattack som bekräftas av Irans revolutionsgarde.

Larm om explosioner kommer från Qatar, Saudiarabiens huvudstad Riyad och Förenade arabemiraten, där en person uppges ha dödats. I Kuwait och Jordanien uppger luftförsvaren att man skjutit ner inkommande robotar. Irans utrikesminister säger i ett uttalande att ”tiden är kommen för att försvara hemlandet”.

Flyglarm har under förmiddagen ljudit över stora delar av Israel, skriver den israeliska militären på X.

I Irak uppges minst två personer ha dödats i en drönarattack mot den pro-iranska shiamilisen Hizbollahbrigaderna.

Flera flygbolag – däribland Air France, Air India, Norwegian, Swiss och Turkish Airlines – meddelar att de ställer in flygningar till bland annat Israel, Libanon, Dubai och Oman.

Israels militär säger i ett uttalande att man attackerat hundratals militära mål. Iranier som befinner sig i eller i närheten av militär infrastruktur uppmanas evakuera.

Enligt flera medier var Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, och president Masoud Pezeshkian bland måltavlorna för lördagens attacker. En satellitbild publicerad av New York Times visar omfattande skador på Khameneis residens i Teheran.

EU meddelar att man drar tillbaka all icke-nödvändig personal från Mellanöstern med hänvisning till den ”farliga” situationen.

Den statliga iranska nyhetsbyrån Irna rapporterar att en israelisk-amerikansk attack mot en flickskola i södra Iran krävt minst 51 dödsoffer.