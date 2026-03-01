Nyheter

Nu kommer epokskiftet: Färre än hälften av svenskarna med i Svenska kyrkan

Den nya verkligheten som folkkyrka i minoritet diskuterades på symposium

Forskningsprojektet "Folkkyrka i minoritet" har resulterat i tre rapporter som nu har sammanfattats i en bok "En stilla susning. Svenska kyrkan i minoritetsblivandets tid" (Artos 2026). Flera av författarna, bland annat Anneli Öljarstrand (mitten), medverkade på ett symposium på Enskilda högskolan Stockholm.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Under 2026 kommer andelen svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan för första gången understiga 50 procent. Milstolpen innebär en ny situation för samfundet som snart blir en folkkyrka i minoritet.

