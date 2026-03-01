Nyheter
Nu kommer epokskiftet: Färre än hälften av svenskarna med i Svenska kyrkan
Den nya verkligheten som folkkyrka i minoritet diskuterades på symposium
Forskningsprojektet "Folkkyrka i minoritet" har resulterat i tre rapporter som nu har sammanfattats i en bok "En stilla susning. Svenska kyrkan i minoritetsblivandets tid" (Artos 2026). Flera av författarna, bland annat Anneli Öljarstrand (mitten), medverkade på ett symposium på Enskilda högskolan Stockholm.
Johannes Ottestig
Under 2026 kommer andelen svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan för första gången understiga 50 procent. Milstolpen innebär en ny situation för samfundet som snart blir en folkkyrka i minoritet.