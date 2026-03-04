Nyheter
Sebastian Stakset får kulturutmärkelse av Claphaminstitutet
”För sin evangelistiska frimodighet och outtröttliga insats som kristen röst”
”Det räcker!"-galan i slutet av januari lyfte fram sorgen som finns bakom det gängvåld som plågat Sverige, där flera av de närmast anhöriga fick berätta om sina upplevelser.
Natanael Gindemo
Sebastian Stakset tilldelas Hannah More-priset 2026. ”Hans arbete sker med mod och öppenhet som berör och utmanar både kyrka och samhälle”, skriver Claphaminstitutet i motiveringen.