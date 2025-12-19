Nyheter
Hovrätten sänker straff för predikant som störde prästen Lars Gårdfeldts drag-sagostund
22-åring döms för förtal, i stället för hets mot folkgrupp, efter att ha gått till angrepp mot arrangemanget med en megafon.
Hovrätten för Västra Sverige har dömt en man för förtal av prästen Lars Gårdfeldt.
Adam Ihse/TT
En predikant som störde en sagostund med prästen Lars Gårdfeldt för två år sedan dömdes i våras för hets mot folkgrupp. Hovrätten gör dock en annan bedömning och anser att det handlade om ett förtalsbrott vilket också innebär ett lägre straff.