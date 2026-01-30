Nyheter

Nya missen: Kyrkan gav alla i Vårgårda samma namn inför omval

Den mänskliga faktorn har slagit till igen i Vårgårda. Först strimlades tusen valsedlar så de inte kunde kontrollräknas i kyrkovalet – vid omvalet hade alla kyrkans medlemmar fått samma namn.

Är det möjligen ”Jens” som lägger sin röst här? Bilden är från kyrkovalet förra året.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Jens såg för ett tag ut att få en avgörande roll i det omval som ska hållas till kyrkofullmäktige i Vårgårda pastorat, då Svenska kyrkan av misstag råkade namnge alla med detta namn.  

