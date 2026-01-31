Nyheter
SKR mötte statsministern och V-ledaren: ”Vi sa att vi är helt emot att fängsla 13-åringar”
Sofia Camnerin: Vi vill tydligt lyfta fram sådant som ligger på kyrkorna hjärta • Sveriges kristna råd möter partiledarna inför valet
Sveriges kristna råd möter partiledarna inför riksdagsvalet 2026. Först ut var Nooshi Dadgostar (V) och Ulf Kristersson (M).
Mikael Stjernberg
Inför det stundande riksdagsvalet träffar Sveriges kristna råd partiledarna. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.