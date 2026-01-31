Nyheter

Treåriga Monas gråt var nära att avslöja judarnas flykt över svenska gränsen

Räddades av norske mannen Iver som kallades "Flyktinglotsen" och med fara för eget liv gömde judar i sitt hem och tog dem till Sverige. Sonen Nils Skogstad: Han hjälpte alla som behövde.

Nils Skogstads far Iver räddade livet på Mona Levin och hennes mamma när han hjälpte dem fly från tyskarna i Norge, till Sverige.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Ingen av dem minns just den kvällen när Mona och hennes mamma kom till gården där nioårige Nils Skogstad bodde med sin familj. Ändå har händelserna vintern 1942 präglat hela deras liv. Tidningen Dagen träffar Nils Skogstad och Mona Levin inför en minneskväll för Förintelsens offer i Uppsala.

