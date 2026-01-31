Nyheter

Kyrkor och biståndsorganisationer
i gemensam valsatsning

Kyrkorna lanserade kampanj som ska påminna politikerna om de globala frågorna

Lansering av ekumeniska kampanjen ”En värld att tro på” inför valet 2026, i Ekumeniska centret i Alvik. Initiativtagare till kampanjen är Act Svenska kyrkan, PMU, SMR och Diakonia och den stöttas av flera kristna samfund och organisationer. I panelen från vänster Erik Amnå, Niklas Piensoho och Felicia Ferreira. Mikael Jägerskog från PMU och Evelina Rosell från Diakonia var moderatorer.
Kyrkorna och flera biståndsorganisationer gör gemensam sak inför riksdagsvalet och lanserar en kampanj för att lyfta de globala perspektiven.

