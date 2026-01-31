Nyheter
Kyrkor och biståndsorganisationer
i gemensam valsatsning
Kyrkorna lanserade kampanj som ska påminna politikerna om de globala frågorna
Lansering av ekumeniska kampanjen ”En värld att tro på” inför valet 2026, i Ekumeniska centret i Alvik. Initiativtagare till kampanjen är Act Svenska kyrkan, PMU, SMR och Diakonia och den stöttas av flera kristna samfund och organisationer. I panelen från vänster Erik Amnå, Niklas Piensoho och Felicia Ferreira. Mikael Jägerskog från PMU och Evelina Rosell från Diakonia var moderatorer.
Malin Newman/PMU
Kyrkorna och flera biståndsorganisationer gör gemensam sak inför riksdagsvalet och lanserar en kampanj för att lyfta de globala perspektiven.