Joe Biden utmanar Trump med tröstarteologi

Det finns gott om bilder på Donald Trump där han med slutna ögon tar emot förbön av kristna ledare, bilder som blivit något av en symbol för hans starka band med den evangelikala rörelsen.

Men även hans utmanare i presidentvalet i höst, katoliken Joe Biden, verkar kunna det religiösa bildspråket. Lagom till påsk delade han en video på sociala medier som börjar med bilder på honom bedjande i olika sammanhang, flera gånger med kristna ledare vid sin sida, samtidigt som han började berätta om påskens starka budskap om död och pånyttfödelse.

Tron bar mig

USA befinner sig mitt i en coronakris där dödstalen slår i höjden. Joe Bidens budskap är att i detta mörka skede är det viktigt att hålla fast vid tron.

– Det var tron som bar mig då jag förlorade min fru och min dotter i en bilolycka för 47 år sedan, och då jag förlorade min son Beau i cancer 2015, säger Joe Biden i sin påskvideo.

På samma sätt, menar Joe Biden, kommer tron vara det som gör att USA tar sig igenom den kris som råder i dag.

– Vi ska le igen, vi ska skratta igen, det kommer bättre dagar, är budskapet som Joe Biden förmedlar, inramat av sina egna personliga familjetragedier.

Citerar Kierkegaard

Att hitta tron när det är som mörkast är ett tema som hörts i flera år från Joe Biden vid det här laget. Gång på gång har han delat med sig av ett citat av den danske 1800-talsfilosofen Sören Kierkegaard om hur tron syns bäst i mörkret, "faith sees best in the dark". Kierkegaards ord fanns med då hans son dog för fem år sedan och används även i den pågående valrörelsen.

Trump mot Biden

Efter att övriga kandidater dragit sig tillbaka i demokraternas primärval är det nu Joe Biden som står som utmanare till Donald Trump då USA går till presidentval i november.

Det är inte bara två personer och två partier som står mot varandra, utan Donald Trump och Joe Biden har också två helt olika berättelser när det gäller synen på religion och sin egen tro.

Tro i motgång

Många placerar Donald Trump i samma fack som de karismatiska framgångsteologer som han gärna har i sin närhet, där berättelsen handlar om den framgångsrika affärsmannen som blir politiker och har Gud med sig i allt han gör.

Joe Bidens berättelser är av ett helt annat slag. Han förmedlar snarare något av en tröstarteologi där tron på Gud är som starkast i motgången. Det är i mörkret och sorgen som Joe Biden hittar sin tro, som blir en hjälpande hand upp mot fastare mark.

Berättar om sin sorg

Flera gånger har han delat med sig av sin egen personliga sorg i politiska debatter. Bara för någon månad sedan frågades han ut av CNN inför en publik i Charlestones stadshus där Joe Biden först lät som en traditionell politiker då han förespråkade strängare vapenlagar.

Men retoriken förändrades snabbt efter att pastor Anthony Thompson fick ställa en fråga. Hans fru var en av nio personer som sköts ihjäl i en av stadens svarta kyrkor i ett omtalat rasistiskt dåd. Joe Biden, som tillsammans med Barack Obama besökte kyrkan strax därefter, höll på stående fot ett gripande tal om sorg och att hitta tron i mörkret.

I stället för att svara på frågan om vad hans tro hade för betydelse för honom som politiker valde han att citera Kierkegaard och hylla kyrkans företrädare som förlåtit mördaren.

