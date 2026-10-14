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Katolskt ärkestift stämmer ICE för att få dela ut nattvard till migranter
Menar att begränsningarna kränker de intagnas rätt till religionsfrihet
Präster i USA får inte fira mässa eller dela ut nattvard till alla frihetsberövade migranter. Bilden är en genrebild.
Håkon Mosvold Larsen
Det duger inte att ge frihetsberövade migranter nattvard i form av förinpackade oblater och att höra bikt genom telefon. Det menar det katolska ärkestiftet i St Louis i USA. För att prästerna ska få träffa de intagna har ärkestiftet nu stämt immigrations- och tullmyndigheten ICE.