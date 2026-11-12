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Kerstin Oderhem inför kyrkomötet: ”Kyrkans enhet är hotad”
Även læstadianer känner sig oroade när kyrkan vill stoppa präster som har en traditionell syn på äktenskapet
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS, beskriver att hon känner en stor oro inför kyrkomötet.
Magdalena
Nästa vecka ska kyrkomötet rösta om vigselmotionen, det vill säga om präster fortsatt ska ha rätt att inte viga samkönade par. De rörelser inom Svenska kyrkan som håller fast vid en traditionell äktenskapssyn är nu oroliga för vad som ska hända.