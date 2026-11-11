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MP och V röstade nej till att införa abort i grundlagen – KD röstade ja
KD:s Hans Eklind ville ändå lyfta ett varningens finger
Amanda Lind (MP) och Nooshi Dadgostar (V) leder två partier som står på barrikaderna för aborträtten, men ändå röstade deras partier nej i den slutliga omröstningen då abort ska föras in i grundlagen på grund av hur omröstningen paketerades.
Jessica Gow/TT
Frågan om abort i grundlagen har främst plågat en del kristdemokrater. Men när grundlagsändringen väl röstades igenom i riksdagen så var det oväntat Miljöpartiet och Vänsterpartiet som röstade nej, trots att de står bakom förslaget.