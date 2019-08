Kristen irakier dog efter utvisning från USA

Han föddes i ett flyktingläger i Grekland och kom till USA som bebis. Jimmy Aldaoud har sedan dess bott hela sitt liv i USA, även om han haft kvar irakiskt medborgarskap. Familjen tillhör den kaldeiska kyrkan, en av de hårt prövade religiösa minoriteterna i Irak.

Offensiv mot migranter

I juni deporterades Jimmy Aldaoud till Irak som en del i en större offensiv mot migranter, specifikt handlar det om ett löfte att utvisa 1 400 irakier i Detroit, bland dem flera tillhörande olika kristna grupper. Bakom de tuffare tagen finns president Donald Trumps politik, och inte minst de kristna grupperna har protesterat mot utvisningarna med tanke på Trumps löften innan han valdes att skydda Mellanösterns kristna.

Drygt två veckor efter själva utvisningen av Jimmy Aldaoud berättar han i en video om sin livssituation, en video som nu börjar spridas. Han säger att han lever på gatan och får leta efter mat, han berättar att han har diabetes och inte längre får någon behandling. Dessutom förklarar han att han inte förstår språket och ingen talar engelska.

This video is of Jimmy taken in Baghdad two weeks after his deportation. I’m sharing with permission from Jimmy’s lawyers. Jimmy has been in the US since he was 6mo old—he was born in a refugee camp in Greece to Iraqi Christian parents. RIP#JimmyAldaoud https://t.co/1182x6GRAY pic.twitter.com/KF8RUOtKiH