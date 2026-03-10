Nyheter
Civilministern om kyrkor som tar plats i välfärden: "Det är nu det händer"
Civilminister Erik Slottner (KD) tar hjälp av tre myndigheter för att kunna släppa fram idéburna aktörer i välfärden – bland annat kyrkor och kristna organisationer
Civilminister Erik Slottner (KD) intervjuas av Dagen om hur regeringen vill att den idéburna välfärden ska kunna växa.
Jacob Zetterman
”Myndighetsslaktaren” Erik Slottner (KD) har sett till att tre olika myndigheter nu ska ta sig an frågan om idéburen välfärd. Förhoppningen är att fler församlingar, kyrkor och ideella organisationer ska våga ta större plats.