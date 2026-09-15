Nyheter
Fejkad Carola lurade 82-årig kvinna på en miljon kronor
Lurades föra över pengar via sina egna och sin sjuke makes konton
En 82-årig kvinna trodde att hon hade kontakt med Carola Häggkvist. Men i själv verket var det med en bedragare som lurade kvinnan på en miljon kronor.
Jessica Gow/TT
En äldre kvinna lurades av ett fejkat konto som hon trodde tillhörde artisten Carola Häggkvist. I tron att hon hjälpte Carola ur en svår situation betalade hon över en miljon kronor – först därefter insåg hon att hon blivit bedragen.