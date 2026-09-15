Nyheter

Fejkad Carola lurade 82-årig kvinna på en miljon kronor

Lurades föra över pengar via sina egna och sin sjuke makes konton

En 82-årig kvinna trodde att hon hade kontakt med Carola Häggkvist. Men i själv verket var det med en bedragare som lurade kvinnan på en miljon kronor.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad
En äldre kvinna lurades av ett fejkat konto som hon trodde tillhörde artisten Carola Häggkvist. I tron att hon hjälpte Carola ur en svår situation betalade hon över en miljon kronor – först därefter insåg hon att hon blivit bedragen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter carola häggkvist brott och straff

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning