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Ambivalent valnatt – flera partier säger sig känna stöd från kristna väljare

Resultatet kan avgöras på onsdag • Tuffa regeringsförhandlingar väntar

Det lutar åt att den rödgröna oppositionen blir störst, men det är fortfarande oklart hur en regering ska bildas.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Vem vann egentligen valet? Valnatten blev en riktig rysare, och Dagen var på plats på fem olika valvakor, där flera partier på ett eller annat sätt berättade om stödet från kristna väljare. 

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