Nyheter
Ny rapport: Trossamfunden unikt viktiga vid våldskaoset i Örebro
Expertmyndighet har granskat kyrkornas och moskéernas betydelse i krisen • Lyfter fram religiösa samfundens roll i framtida krisberedskap
Många kyrkor och trossamfund gjorde viktiga insatser vid våldsdådet i Örebro. Här frikyrkoledarna på besök vid minnesplatsen vid Risbergska skolan.
Kristina Sandin
Våldsdådet vid Campus Risbergska i Örebro visar att kyrkornas
och trossamfundens arbete med existentiella frågor hör till det allra
viktigaste för många invånare i en samhällskris. Det skriver Myndigheten SST i
en ny rapport. Moskéer och kyrkor utpekas i rapporten som unika och centrala brobyggare,
krisstödjare och samhällsvägledare i en krissituation.