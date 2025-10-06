Nyheter

Ny rapport: Trossamfunden unikt viktiga vid våldskaoset i Örebro

Expertmyndighet har granskat kyrkornas och moskéernas betydelse i krisen • Lyfter fram religiösa samfundens roll i framtida krisberedskap

Många kyrkor och trossamfund gjorde viktiga insatser vid våldsdådet i Örebro. Här frikyrkoledarna på besök vid minnesplatsen vid Risbergska skolan.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Våldsdådet vid Campus Risbergska i Örebro visar att kyrkornas och trossamfundens arbete med existentiella frågor hör till det allra viktigaste för många invånare i en samhällskris. Det skriver Myndigheten SST i en ny rapport. Moskéer och kyrkor utpekas i rapporten som unika och centrala brobyggare, krisstödjare och samhällsvägledare i en krissituation.

