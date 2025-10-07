Nyheter

Jönköping Pingst stöttade krislaget HV71 med prinsesstårtor

Efter sex raka förluster åkte Jönköpingspastorn Marcus Ardenfors till kansliet

Marcus Ardenfors, pastor och föreståndare i Jönköping Pingst. Hv71:s Frederik Dichow under en ishockeymatch i SHL mellan HV71 och Örebro hockey i Husqvarna Garden
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad

Efter sex raka förluster för Jönköpingslaget HV71 ville lokala pingstpastorn Marcus Ardenfors muntra upp laget och organisationen. Med ett gäng prinsesstårtor och ett uppmuntrande kort svängde han förbi kansliet för att överlämna gåvan. Tilltaget verkade ge gott resultat – de följande två matcherna stod stadens stolthet som segrare. 

sport jönköping nyheter pingströrelsen

