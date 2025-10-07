Nyheter
Jönköping Pingst stöttade krislaget HV71 med prinsesstårtor
Efter sex raka förluster åkte Jönköpingspastorn Marcus Ardenfors till kansliet
Marcus Ardenfors, pastor och föreståndare i Jönköping Pingst. Hv71:s Frederik Dichow under en ishockeymatch i SHL mellan HV71 och Örebro hockey i Husqvarna Garden
Daniel Wistrand & Mikael Fritzon/TT
Efter sex raka förluster för Jönköpingslaget HV71 ville lokala pingstpastorn Marcus Ardenfors muntra upp laget och organisationen. Med ett gäng prinsesstårtor och ett uppmuntrande kort svängde han förbi kansliet för att överlämna gåvan. Tilltaget verkade ge gott resultat – de följande två matcherna stod stadens stolthet som segrare.