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Lappistalares församling uppmanar britterna att återupptäcka kyrkan
Rediscover Church i Exeter har femdubblats senaste decenniet • Profetisk grupp agerar mot orättvisa eltaxor för fattiga
Mark Pugh, pastor i Redicover Church i Exeter, England. Och samfundsledare för Elim Pentecostal Church i Storbritannien.
Thomas Österberg
Mark Pughs församling i sydvästra England bytte namn till Rediscover Church – ”återupptäck kyrkan”. Nu besöker han Lapplandsveckan och bygger relationer med svenska pingströrelsen. De senaste åren har församlingen han tjänar femdubblats.