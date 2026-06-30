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Många personliga berättelser om livet med Jesus under Lappis

Pingströrelsens sommarkonferens i norr samlar tusentals under veckan

Lovsång och bön under Lapplandsveckan som lockar allt fler unga familjer
Thomas Österberg Reporter
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Adam Ekberg ”träffade Jesus” och slutade med sitt kriminella liv. Maria Kjöraas upplevde ett Gudsmöte under en Alphakurs och säger att hon nu kan vila i Guds kärlek. Rodhe Green hade klaffel på hjärtat som barn, men blev friskförklarad efter att församlingens äldste bett till Gud och smort henne med olja.

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