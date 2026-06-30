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Många personliga berättelser om livet med Jesus under Lappis
Pingströrelsens sommarkonferens i norr samlar tusentals under veckan
Lovsång och bön under Lapplandsveckan som lockar allt fler unga familjer
Thomas Österberg
Adam Ekberg ”träffade Jesus” och slutade med sitt kriminella liv. Maria Kjöraas upplevde ett Gudsmöte under en Alphakurs och säger att hon nu kan vila i Guds kärlek. Rodhe Green hade klaffel på hjärtat som barn, men blev friskförklarad efter att församlingens äldste bett till Gud och smort henne med olja.