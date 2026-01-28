Nyheter

Kristen svensk-iranier bland de dödade under regimprotesterna

”Vi som kristna är inte kallade att förbanna någon, utan vi ska välsigna alla, men i den här situationen är det svårt att öppna sin mun”• Kyrkan höll minnesstund i söndags för 39-årige Ehsan Afsharimanesh

Minnesstund för Ehsan Afsharimanesh hölls i Korskyrkan i Västerås i söndags, där Västerås persisktalande kyrka har sin verksamhet.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Ehsan Afsharimanesh från Västerås är ett av tiotusentals dödsoffer efter att den iranska regimen slagit till hårt mot alla som protesterat mot deras styre.

nyheter iran västerås konvertiter

