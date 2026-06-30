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Mika hittade ett hem i församlingen – domstol pekar på kyrkans betydelse

Hovrätten pekar på församlingsgemenskapen som en skyddsfaktor mot ett återfall i missbruk

Mika Laitilas hittade till kyrkan och upplevde en värme som han aldrig tidigare känt.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
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Mika Laitilas liv har inte alltid varit enkelt. Men för några år sedan hittade han till kyrkan och upplevde en värme som han aldrig tidigare känt. Församlingsgemenskapen har gett Mika en ny syn på livet – och lyftes fram som en skyddande faktor när hovrätten fattade beslut i en vårdnadstvist kring hans dotter.

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