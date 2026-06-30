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Nästan hälften av pastorerna anser att KD bör stryka ”krist” från namnet
Siffror i Dagens pastorsenkät visar på stort missnöje med KD:s politik
44 procent av Sveriges frikyrkopastorer anser att Kristdemokraterna bör stryka prefixet krist ur partinamnet, enligt Dagens stora pastorsenkät.
Natanael Gindemo
Kristdemokraterna bör stryka prefixet krist ur partinamnet. Det anser 44 procent av Sveriges frikyrkopastorer, enligt Dagens stora pastorsenkät. Partiet har ”lämnat en hel del av sina grundvärderingar”, uttrycker en kritisk pastor.