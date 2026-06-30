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Nästan hälften av pastorerna anser att KD bör stryka ”krist” från namnet

Siffror i Dagens pastorsenkät visar på stort missnöje med KD:s politik

44 procent av Sveriges frikyrkopastorer anser att Kristdemokraterna bör stryka prefixet krist ur partinamnet, enligt Dagens stora pastorsenkät.
Johannes Ottestig Reporter
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Kristdemokraterna bör stryka prefixet krist ur partinamnet. Det anser 44 procent av Sveriges frikyrkopastorer, enligt Dagens stora pastorsenkät. Partiet har ”lämnat en hel del av sina grundvärderingar”, uttrycker en kritisk pastor.

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