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Nu begränsas asylsökandes rätt till juridiskt stöd: ”Djupt problematiskt”

Hård kritik från advokater och civilsamhället • ”Kommer så klart göra det svårare för såväl konvertiter som andra sökande”

Asylsökandes rätt till offentligt biträde minskar kraftigt när Sverige ansluter till EU:s asylpakt.
Eva Janzon Reporter
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Från rättslig hjälp utan maxtak, till två timmars rådgivning. När Sverige i veckan anslöt sig till EU:s asylpakt passade man på att kraftigt begränsa asylsökandes rätt till ett offentligt biträde.

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