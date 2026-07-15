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Nu begränsas asylsökandes rätt till juridiskt stöd: ”Djupt problematiskt”
Hård kritik från advokater och civilsamhället • ”Kommer så klart göra det svårare för såväl konvertiter som andra sökande”
Asylsökandes rätt till offentligt biträde minskar kraftigt när Sverige ansluter till EU:s asylpakt.
Johan Nilsson / TT
Från rättslig hjälp utan maxtak, till två timmars rådgivning. När Sverige i veckan anslöt sig till EU:s asylpakt passade man på att kraftigt begränsa asylsökandes rätt till ett offentligt biträde.