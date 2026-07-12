Nyheter

Biskop vädjar om frisläppande av arresterad student på Västbanken

Natalie Abu Dayyeh har suttit frihetsberövad i över en månad utan att få träffa sin familj

Biskop Imad Haddad är oroad för säkerheten och välmåendet hos den arresterade kristna kvinnan på Västbanken.
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Evangelisk-lutherska biskopen vädjar om frigivande av den kristna studenten Natalie Abu Dayyeh från Birzeit-universitetet på Västbanken. Hon har nu suttit frihetsberövad i över en månad anklagad för att ”främja terroristverksamhet”.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kristna i mellanöstern israel-palestina-konflikten israel nyheter västbanken

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning