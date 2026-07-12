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Biskop vädjar om frisläppande av arresterad student på Västbanken
Natalie Abu Dayyeh har suttit frihetsberövad i över en månad utan att få träffa sin familj
Biskop Imad Haddad är oroad för säkerheten och välmåendet hos den arresterade kristna kvinnan på Västbanken.
HELI VUOHELAINEN/FELM
Evangelisk-lutherska biskopen vädjar om frigivande av den kristna studenten Natalie Abu Dayyeh från Birzeit-universitetet på Västbanken. Hon har nu suttit frihetsberövad i över en månad anklagad för att ”främja terroristverksamhet”.