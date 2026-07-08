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Han blir ny förstepastor för församlingen Arken i Kungsängen
Lasse Peterson grundade ny församling – men återvänder nu till ursprunget
Nya föreståndaren Lasse Peterson (längst till höger) ihop med pastorerna Linda och Gunnar Bergling i församlingen Arken i Kungsängen.
Arken
Ny förstepastor i församlingen Arken i Kungsängen utanför Stockholm blir Lasse Peterson. Han har tidigare grundat FreeLane Church/Homechurch i Upplands Väsby och kommer nu senast från pingstförsamlingen på samma plats.