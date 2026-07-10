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Stridbar muslimsk debattör blev präst
Höll sin första mässa i helgen • ”Fler måste få höra”
Naser Khader i Danske Folkekirkens ämbetsdräkt framför kyrkan i Rislev, en av dem där han vikarierar i sommar. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Ritzau Scanpix
Danska kyrkan är så urvattnad att till och med jag skulle bli präst, dundrade politikern och – på den tiden – den muslimske debattören Naser Khader i ett av sina många uppseendeväckande utspel under sina år i den danska offentlighetens hetluft.