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Flera kyrkor stöttar nedläggningshotad skola

Mariaskolan i Umeå har nu kunnat betala av pensionsskulden – men överskottet ska inte finansiera driften av skolan

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Mariaskolans huvudman Umeå kristna friskoleförening. Huvudmannen planerar att överklaga beslutet.
Jonathan Newton Reporter
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Flera kristna församlingar runt om i Sverige har donerat pengar till den nedläggningshotade Mariaskolan i Umeå efter beskedet om att denna släpat efter med en dryg halvmiljon i obetalda pensionsavgifter. I något fall har det rört sig om något hundratusental kronor.

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