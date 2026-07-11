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”När jag började läsa Bibeln fick jag en helt annan förståelse för vem Gud är”

Iranska Nazanin Ashari blev kristen – nu sänder hon kristna tv-program riktade mot Mellanöstern 

Nazanin Ashari, en av talarna på Hönökonferensen, är programansvarig för den evangeliska medieorganisationen Sat-7.
Joel Gabrielsson
Joel Gabrielsson Reporter
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Bland talarna på Hönökonferensen i år finns iranska Nazanin Ashari, programansvarig för den evangeliska medieorganisationen SAT-7. Hon berättar om sin väg till kristen tro och om hur det är att växa upp i ett repressivt Iran.

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