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”När jag började läsa Bibeln fick jag en helt annan förståelse för vem Gud är”
Iranska Nazanin Ashari blev kristen – nu sänder hon kristna tv-program riktade mot Mellanöstern
Nazanin Ashari, en av talarna på Hönökonferensen, är programansvarig för den evangeliska medieorganisationen Sat-7.
Lars-Göran Gustavsson
Bland talarna på Hönökonferensen i år finns iranska Nazanin Ashari, programansvarig för den evangeliska medieorganisationen SAT-7. Hon berättar om sin väg till kristen tro och om hur det är att växa upp i ett repressivt Iran.