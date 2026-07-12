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Pastorer i Pingst, EFK och Trosrörelsen bildar nätverk
Nätverket ska utmana till lärjungaskap med globalt koncept • "Man skulle kunna säga att vad Alpha är för evangelisation, det är Practicing the way för lärjungaskap"
Marcus Ardenfors, Pingstkyrkan i Jönköping, och Martin Tebus, Folkungakyrkan i Stockholm, har testat materialet Practicing the way och bjuder in till nätverksträff i Stockholm i september.
Johannes Ottestig, Privat
Ett ekumeniskt nätverk kring lärjungaskap – som utmanar till att fördjupa det kristna vardagslivet – har bildats av pastorer inom Pingst, Evangeliska frikyrkan och Trosrörelsen. I september bjuder de in till en nätverksträff på svensk mark kring konceptet Practicing the way, som används av 23 000 kyrkor i världen.