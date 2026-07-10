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På Hönökonferensen får alla besökare vara med i teologiska samtal
Konferensdeltagarna tog chansen att ställa sina frågor – om allt från Paulus teologi till den yttersta tiden
"Många brukar komma fram efter möten med frågor som de vill ställa, men nu får vi i stället ställa dem tillsammans", säger Sara Spencer, en av de pastorer som leder Hönökonferensens Q&A-samtal.
Joel Gabrielsson
För första gången öppnar Hönökonferensen teologiska diskussionsstunder för alla besökare. Pastorerna Sara Spencer och Gunnar Samuelsson leder frågor- och svar-samtal där deltagare får ställa frågor och samtala om bibelundervisningen.