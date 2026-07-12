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Estnisk-ortodoxa kyrkan måste bryta med Moskva – eller tvångsupplösas

Ny lag ska tvinga bort ryskt inflytande • ”Måste välja mellan Gud och Kreml”

Estnisk-ortodoxa kyrkan behöver bryta med rysk-ortodoxa kyrkans ledare patriark Kirill, enligt ett ultimatum från Estlands regering.
Jonathan Newton Reporter
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Klipp banden med Moskva senast i mellandagarna, annars upplöser vi ert samfund med tvång. Det är det ultimatum som Estlands regering nu ställer till den estnisk-ortodoxa kyrkan i landet och dess omkring 160 000 medlemmar. För kyrkan är det dock osäkert om detta ens går.

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