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Estnisk-ortodoxa kyrkan måste bryta med Moskva – eller tvångsupplösas
Ny lag ska tvinga bort ryskt inflytande • ”Måste välja mellan Gud och Kreml”
Estnisk-ortodoxa kyrkan behöver bryta med rysk-ortodoxa kyrkans ledare patriark Kirill, enligt ett ultimatum från Estlands regering.
Unsplash, Gavriil Grigorov / AP / TT
Klipp banden med Moskva senast i mellandagarna, annars upplöser vi ert samfund med tvång. Det är det ultimatum som Estlands regering nu ställer till den estnisk-ortodoxa kyrkan i landet och dess omkring 160 000 medlemmar. För kyrkan är det dock osäkert om detta ens går.