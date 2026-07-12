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Sverige pressas angående kristen familj med omhändertagna barn
Internationella protester kring fallet – föräldrarna hävdar att den kristna tron är orsak till att de förlorat omvårdnaden
Kristen tro eller föräldrar som varit våldsamma? Press mot Sverige kring de omhändertagna barnen.
Viktoria Bank/TT
Sverige utsätts för påtryckningar utifrån angående en kristen familj där svenska myndigheter har skilt två barn från deras föräldrar. Rumänska premiärministern har skrivit brev till Ulf Kristersson, och protester har hållits runt omkring i världen.