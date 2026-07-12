Nyheter

Sverige pressas angående kristen familj med omhändertagna barn

Internationella protester kring fallet – föräldrarna hävdar att den kristna tron är orsak till att de förlorat omvårdnaden 

Kristen tro eller föräldrar som varit våldsamma? Press mot Sverige kring de omhändertagna barnen.
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Sverige utsätts för påtryckningar utifrån angående en kristen familj där svenska myndigheter har skilt två barn från deras föräldrar. Rumänska premiärministern har skrivit brev till Ulf Kristersson, och protester har hållits runt omkring i världen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

föräldrar och barn lvu - lagen om vård av unga juridik socialtjänsten religionsfrihet europadomstolen för mänskliga rättigheter nyheter

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning