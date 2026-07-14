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Nu införs informationsplikten för myndigheter
Samtidigt får polisen ökade kontrollmöjligheter • Religiösa rum blir inte fredade, trots kyrkans vädjande
Hannah Laustiola, generalsekreterare för Läkare i världen, talade under en manifestation mot informationsplikten i juni. En kritik var att vårdanställda indirekt kommer att bidra till att anmäla personer som vistas i Sverige olagligt.
Henrik Montgomery/TT
Från och med måndag måste anställda vid sex myndigheter meddela polisen om de har anledning att tro att någon vistas i Sverige olagligt. Samtidigt får polisen ökade möjligheter att kontrollera människor.