Nyheter

Nu införs informationsplikten för myndigheter

Samtidigt får polisen ökade kontrollmöjligheter • Religiösa rum blir inte fredade, trots kyrkans vädjande

Hannah Laustiola, generalsekreterare för Läkare i världen, talade under en manifestation mot informationsplikten i juni. En kritik var att vårdanställda indirekt kommer att bidra till att anmäla personer som vistas i Sverige olagligt.
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Från och med måndag måste anställda vid sex myndigheter meddela polisen om de har anledning att tro att någon vistas i Sverige olagligt. Samtidigt får polisen ökade möjligheter att kontrollera människor.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

sveriges kristna råd svenska kyrkan nyheter migration polis

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning