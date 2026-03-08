Nyheter
Svenskstödd fredsgrupp fick kontoret totalförstört i iranskt angrepp
Gidon Bromberg till Dagens korrespondent i Tel Aviv: ”Det här visar att vårt arbete för fred i Mellanöstern är viktigare än någonsin.”
EcoPeace Middle East
En iransk robot totalförstörde den svenskstödda fredsgruppens kontor i Tel Aviv – och chefens lägenhet strax intill blev helt urblåst. EcoPeace Middle East verkar för fred i Mellanöstern med tonvikt på klimat och ekologi.