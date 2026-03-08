Nyheter

Svenskstödd fredsgrupp fick kontoret totalförstört i iranskt angrepp

"Det här visar att vårt arbete för fred i Mellanöstern är viktigare än någonsin", säger Gidon Bromberg till Dagen.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
En iransk robot totalförstörde den svenskstödda fredsgruppens kontor i Tel Aviv – och chefens lägenhet strax intill blev helt urblåst. EcoPeace Middle East verkar för fred i Mellanöstern med tonvikt på klimat och ekologi.

