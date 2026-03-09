Nyheter

EHS: Vi skulle inte klara oss på det statliga anslaget

Dagen besöker Enskilda högskolan Stockholm, som ägs av Equmeniakyrkan

Dagen besöker Enskilda högskolan Stockholm (EHS) som bland annat utbildar pastorer och präster.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Natanael Gindemo
Natanael Gindemo Fotograf
Enskilda högskolan Stockholm (EHS) utbildar pastorer och präster, och ståtar med Stockholms enda masterutbildning i mänskliga rättigheter och demokrati. Men att växa är svårt när snålvindar blåser genom den högre utbildningen, trots att allt fler står på kö för att studera.

enskilda högskolan i stockholm universitet och högskola nyheter equmeniakyrkan

