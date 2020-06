Ingen livesändning kommer vara den andre lik. Oasinspiratörerna Hans Weichbrodt och Berit Simonsson berättar att de planerat in en ambitiös resrutt där de byter plats och ort mellan varje sändning. De kommer att besöka många av Sveriges kyrkohistoriska platser och intervjua kristna personligheter på vägen. Programmet är hemligt och avslöjas inte förrän samma dag. Det som står fast på schemat är tider för förmiddagsmöte, barnmöte och kvällsmöte. Däremellan blir det bönevandringar och andra överraskningar på vägen.

När det stod klart att Oas sommarmöte inte kunde genomföras önskade ledarna göra något mer konkret än att endast livesända gudstjänster från en studio.

Vision om samhörighet

– I vanliga fall kommer människor från hela landet till Oasmötet. När de nu inte kan göra det så reser vi i stället ut till hela landet, säger Berit Simonsson.

– Vi vill med detta betona samhörigheten inom rörelsen. Vi kan inte åka till alla platser – men vi kan åka genom hela landet och på så sätt be för alla och visa på vår vision om att vi hör ihop, säger Hans Weichbrodt.

Hemlighetsmakeriet kring orter och tider har att göra med restriktionerna under coronakrisen. Man är noga med att det inte uppmana till folksamlingar och endast de fyra anställda inspiratörerna och verksamhetschefen får följa med fysiskt på resan.

– Det finns inget förbud kring det, men det kommer att vara svårt att räkna ut vart vi åker för vi rör oss hela tiden. Vi kan inte ha samlingar där vi inte kan kontrollera hur många vi blir. Det finns inga restriktioner för att resa men vi kommer att resa ansvarsfullt utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och avslöjar därför inga orter.

Under våren har Oasrörelsen, varje vardag, haft korta husmöten med andakter, bönesamlingar, lovsånger och andra reflektioner via Facebook. Inspiratörerna häpnade över den stora responsen och hoppas nu på samma uppslutning under Sverigeresan.

Gäster som medvandrar

– Det här kommer att likna de bönevandringar jag haft under våren. Där har jag med mig personer som medvandrat. Gäster, alltifrån Sebastian Stakset till Mikael Mogren, har följt med på bönevandringen, säger Hans Weichbrodt.

Inspiratörerna har tänkt komplettera varandra med sina olika gåvor och kreativa sidor under resan. Berit Simonsson och Hans Weichbrodt står för bibelundervisningen. Lennart Henricsson har ansvar för barnmötena, Lisa Lerman har hand om lovsången och verksamhetschefen Hanna Simonsson står för det tekniska.

Hur reser ni?