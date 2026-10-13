Thomas Österberg: Kvinnor runt omkring i landet ringde och berättade att de kände igen sig

Birgitte uppmanades att ge 300 000 kronor i gåvor till den tidigare predikanten under den tid han var hennes själavårdare. Privat

Den tidigare predikanten har dömts för konstaffärer. Men det finns också en större berättelse om den missionsorganisation han stod i spetsen för. Inte minst om kvinnorna som ringde Dagen efter första artikeln i vår granskning.

Jag glömmer nog aldrig sommaren 2021 när telefonen gick varm under semestern i sommarstugan. Artikeln om den tidigare predikantens och företagarens ekonomiska trassligheter, indragen F-skattsedel och snabba Swish­insamlingar till människor i påstådd nöd ute i världen, i privat namn, hade precis blivit publicerad.

I anslutning publicerades också Birgittes berättelse om hur hon gett predikanten 300 000 kronor i gåvor under en längre tidsperiod av själavård. I efter­hand upplevde hon sig manipulerad och kontrollerad, berättade hon.

Det var främst kvinnor runt omkring i landet som ringde och delade berättelser om hur de själva, eller deras väninnor, känt igen sig i skildringarna av att ha gett bort eller lånat ut pengar, inte sällan investerat.

Ingen av dem vågade eller ville träda fram med namn, men de ville att jag skulle få höra.

Ryktena blev en berättelse

Dagen var första tidning som skrev om den dåvarande predikantens hantering av pengar, både i fråga om insamlingar till missions­organisationen och investeringar från privatpersoner i de företag som han ägde och drev. Det var lite som att sticka hål på en ballong när artiklarna kom.

På redaktionen hade vi hört rykten från flera håll. Nu fanns plötsligt en berättelse att läsa som fler kunde förhålla sig till. I och runt den fristående missionsorganisation som predikanten stod i spetsen för inleddes en turbulent period.

Gud som säljargument

Ett par veckor senare kunde vi också publicera berättelsen om hur den dåvarande predikanten sålde ett kraftigt övervärderat konstverk med Gud som säljargument – och där köparen lyckades få tillbaka sina pengar först efter att ha kopplat in juridisk hjälp.

Den artikeln lästes i sin tur av den norske predikant som nu har varit en av två målsägande i rättegången i Örebro. Norrmannen hade av sin svenske kollega köpt fem påstådda konstverk – som han aldrig fick se – med löftet om att kunna göra vinst längre fram, eller annars få pengarna tillbaka.

När han varken fick konstverk eller pengar tillbaka började han fundera. Han blev än mer fundersam när han lyckades skaffa fram och läsa vad vi i Dagen hade skrivit om andra fall. Tavelköparen började på egen hand allt mer ivrigt att söka efter fler personer i hans egna situation.

Fick lämna ledarskapet

Till skillnad från flera andra köpare hade norrmannen gjort ett skriftligt avtal med säljaren och hade sparat all kommunikation digitalt. Det har varit avgörande i den gjorda polisutredningen.

Efter ett stormigt halvår i missionsorganisationen tvingades den tidigare predikanten lämna ledarskapet. Styrelsen hade då fått nog av obetalda skulder, trassliga affärer och människor som upplevt sig lurade.

En bit in i 2023 fanns organisationen inte längre.

Blev ålagda att hålla tyst

Vid den här tiden hade intresset för missionsorganisationens agerande också väckts i sekulär medier i både Sverige och Norge. Flera artiklar, radioinslag och dokumentärer sändes både lokalt och nationellt.

I backspegeln glömmer jag personligen aldrig kvinnorna som ringde där i sommarstugan. Ihop med gåvor och utlånade pengar, sa de sig ha blivit lockade med investeringar som skulle ge vinster tillbaka. Men någon återbetalning hade de inte sett. Flera uppgav att de hade blivit ålagda att vara tysta.

Det hör till journalistikens uppgifter att lyfta fram det dolda i ljuset. När kvinnorna kände igen sig i andras erfarenheter – nu speglade i offentligheten – hörde de av sig för att berätta om sina egna.