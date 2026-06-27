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Påvemobilen dubbelt prisad på inofficiella reklam-VM i Cannes

Juryns ordförande om det svenskinitierade projektet: ”En våghalsig och djärv idé”

Kampanjen ”Vehicle of Hope”, om påvemobilen, prisades på måndagen på en stor pr-gala i Cannes. På bilden tar Johan Angantyr, Markus Ahlm, Peter Brune samt Nathalie Besèr emot priset från David Ohana, marknadschef på United Nations Foundation.
Johannes Ottestig Reporter
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”Vehicle of Hope” – påvemobilen – fick flera utmärkelser när inofficiella reklam-VM avgjordes i Cannes i veckan.

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