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Påvemobilen dubbelt prisad på inofficiella reklam-VM i Cannes
Juryns ordförande om det svenskinitierade projektet: ”En våghalsig och djärv idé”
Kampanjen ”Vehicle of Hope”, om påvemobilen, prisades på måndagen på en stor pr-gala i Cannes. På bilden tar Johan Angantyr, Markus Ahlm, Peter Brune samt Nathalie Besèr emot priset från David Ohana, marknadschef på United Nations Foundation.
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”Vehicle of Hope” – påvemobilen – fick flera utmärkelser när inofficiella reklam-VM avgjordes i Cannes i veckan.