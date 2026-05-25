Påvens första encyklika har kommit – men vad är en encyklika?
Med Magnifica humanitas ger påve Leo XIV sina varningar och lösningar i den fråga som tros vara vår tids motsvarighet till industrialiseringen: AI
Påve Leo XIV har publicerat sin första encyklika – Magnifica humanitas, latin för ”storslagna mänsklighet”.
Gregorio Borgia /AP/TT
Mänskligheten står inför ett avgörande vägval gällande artificiell intelligens, menar påve Leo XIV i sin första rundskrivelse till alla delar av den katolska kyrkan. Därmed bygger han vidare på den katolska socialläran, som först formulerades vid industrialiseringens genombrott.