Anledningen är Franklin Grahams förkunnelse om att homosexualitet och samkönade äktenskap är syndiga.

Graham ska hålla ett böne- och predikomöte i Sheffield den 6 juni, inom ramen för sin kommande turné genom Storbritannien.

22 representanter för olika grenar av HBTQ-rörelsen i staden har nu skrivit ett brev till Sheffield City Trust, som har hyrt ut Sheffield Arena till Graham, uppger The Guardian. I brevet uppmanas staden att riva upp avtalet och på så sätt stoppa mötet.

"Franklin Graham har upprepade gånger offentligt spridit sina homofobiska övertygelser som bland annat går ut på att brännmärka homosexualitet som synd", skriver man i brevet. "Vi anser att dessa uttalanden överträder gränsen för yttrandefrihet och utgör hets mot folkgrupp. De kan sporra till våld mot HBTQ-personer och grupper".

Demonstration planeras

En demonstration mot Grahams besök planeras till den 25 januari. Även medlemmar i stadens fullmäktige har gått samman över partigränserna och varnar för protester.

Sheffields biskop Pete Wilcox riktade i november förra året kritik mot Graham. Han kallade hans retorik för "uppviglande" och varnade för att predikantens besök kunde sätta den sociala sammanhållningen i Sheffield på spel.

Sheffield City Trust har hittills avvisat kraven med hänvisning till yttrande och åsiktsfriheten och till att Franklin Grahams möten i Storbritannien inte kommer att vara öppna för allmänheten.

Stor Amerikaturné

Franklin Graham är son till den framlidne Billy Graham, som vid sidan av Martin Luther King räknas som den störste och mest inflytelserike evangelikale predikanten i USA:s historia.

Han genomför just nu en landsomfattande predikoturné i USA under namnet Decision America Tour. Hans förkunnelse, både under turnén, och dessförinnan, har vållat starka protester, även bland kristna. Under Grahams pågående rundresa i Florida har organisationen Christian Social Justice samlat över 11 000 underskrifter i samband med en petition där man tar avstånd från Franklin Grahams värderingar.

Graham har bland annat (i en intervju med Fox News Radio) sagt att "homosexualitet strider mot Guds plan för människosläktet".

– Jag kommer inte till Sheffield för att predika mot någon, svarar Franklin Graham på kritiken.

– Jag kommer för att berätta för alla om en Gud som älskar dem. Evangeliets livräddande sanning och kraft gäller alla i den här stora staden.

Franklin Graham ska besöka sammanlagt åtta brittiska städer mellan maj och oktober 2020.

