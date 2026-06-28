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Rätt till tro: Talibansamtal kan leda till att konvertiter utvisas

Micael Grenholm ser ett svek från Kristdemokraterna

Nätverket Rätt till tro besökte Sveriges riksdag tidigare i år. På bilden, från vänster: Rebecca Ahlstrand från Skandinaviska människorättsadvokaterna, Micael Grenholm, Kenneth Nilsson, Carolina Nilsson, Christian Mölk och Kim Brynte.
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Sveriges regering har kritiserats för sin roll i att få till samtal med talibanregimens företrädare om hur afghaner ska kunna utvisas från EU-länderna. Men nätverket Rätt till tro ser också ett annat svek: från Kristdemokraterna.

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