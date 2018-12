Ett 30-tal personer greps när polis ingrep mot den fredliga demonstrationen, som genomfördes vid gränsen mot Mexiko.

Demonstranterna kräver att kvarhållande och utvisning av migranter ska upphöra och att USA ska släppa in de personer som anlände till Tijuana i Mexiko i november, i en så kallad migrantkaravan, skriver TT.

Drygt 400 demonstranter deltog i den fredliga protesten, inklusive företrädare för kyrkor, moskéer, synagogor och ursprungsbefolkningars organisationer, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Sånger och böner

Med sånger och böner gick demonstranterna mot gränsen där de möttes av beväpnad polis. Några av deltagarna bar tröjor med texten "Love knows no borders", "Kärleken känner inga gränser".

– Som kväkare som tror på ett samhälle med mångfald vädjar vi till USA:s regering att respektera migranters rättigheter, säger Joyce Aljouny, ledare för en grupp inom Kväkarsamfundet i USA som organiserade demonstrationen.

Tusentals människor lever under svåra omständigheter i tält i Tijuana i Mexico nära den amerikanska gränsen. De är på flykt undan fattigdom och förföljelse i framför allt Honduras.

En säkerhetsrisk

Många flyktingar tvingas vänta veckor och månader på att få chansen att söka asyl i USA.

President Donald Trump har beskrivit flyktingvågen från Centralamerika som en säkerhetsrisk och har som motdrag sjösatt en politik som ska hindra flyktingarna att komma in i USA, skriver Reuters.

Demonstrationen på måndagen är tänkt som start på en vecka kallad "Love knows no borders - a moral call for migrant justice". Då ska rättvisefrågor och etik med fokus på migranters rättigheter, lyftas runt om i hela USA.

– Att vara på plats för att ta emot, välkomna och välsigna barn, mammor och pappor som söker asyl, eftersom de lever under förhållanden som ingen människa borde behöva utstå, är det enda rätta att göra, säger Minerva G Carcano, biskop i Metodistkyrkan i San Francisco.

– Hur vi agerar i situationer som den här definierar vilken nation vi kommer att vara, säger han enligt The Guardian.