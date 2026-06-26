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Så skulle pastorerna rösta om det var riksdagsval i dag
585 pastorer i hela landet avslöjar vilka partier de föredrar
Dagens pastorsenkät visar att stödet har minskat dramatiskt för Kristdemokraterna sedan riksdagsvalet för fyra år sedan.
Adam Ihse/TT Grafik: Natanael Gindemo (Obs. bilden är ett montage)
Kristdemokraterna är fortsatt störst bland Sveriges frikyrkopastorer. Men Dagens pastorsenkät visar att stödet har minskat dramatiskt sedan riksdagsvalet för fyra år sedan – och om det var val i dag skulle oppositionen ta makten.