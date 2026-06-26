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Så skulle pastorerna rösta om det var riksdagsval i dag

585 pastorer i hela landet avslöjar vilka partier de föredrar

Grafisk illustration med Ebba Busch i profil.
Dagens pastorsenkät visar att stödet har minskat dramatiskt för Kristdemokraterna sedan riksdagsvalet för fyra år sedan.
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Kristdemokraterna är fortsatt störst bland Sveriges frikyrkopastorer. Men Dagens pastorsenkät visar att stödet har minskat dramatiskt sedan riksdagsvalet för fyra år sedan – och om det var val i dag skulle oppositionen ta makten.

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