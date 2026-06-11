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Sara Svenssons advokat: Vi går direkt till Högsta domstolen
”Min uppfattning om att det finns skäl för resning ändras inte en sekund av att riksåklagaren inte tycker det”
Advokaterna Filippa Forsberg och Johan Eriksson samt Sonny Björk, före detta kriminaltekniker, medverkade tidigare i år på en presskonferens om Knutbydramat.
Johannes Ottestig
Efter att överåklagaren sagt nej meddelar Sara Svenssons advokat Johan Eriksson att de går direkt till Högsta domstolen med en resningsansökan gällande domen för Sara Svenssons inblandning i Knutbydramat 2004.