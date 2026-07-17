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Debatt om kyrkan är vänstervriden efter ärkebiskopens sommarprat
Forskaren Per Ewert: ”Svenska kyrkans kritik mot regeringen sker alltid från vänster”
Ärkebiskop Martin Modéus medverkade i Sveriges radios Sommarprogram. Biskop Andreas Holmberg och forskaren Per Ewert diskuterade.
Mattias Ahlm, Jacob Zetterman, Malina Abrahamsson
Ärkebiskop Martin Modéus värjer sig mot att kalla kyrkan politisk, sa han som sommarpratare i Sveriges Radio. Men forskaren och kristna debattören Per Ewert tycker att Svenska kyrkans företrädare tydligt drar åt det progressiva vänsterhållet.