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Debatt om kyrkan är vänstervriden efter ärkebiskopens sommarprat 

Forskaren Per Ewert: ”Svenska kyrkans kritik mot regeringen sker alltid från vänster”

Ärkebiskop Martin Modéus medverkade i Sveriges radios Sommarprogram. Biskop Andreas Holmberg och forskaren Per Ewert diskuterade.
Thomas Österberg Reporter
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Ärkebiskop Martin Modéus värjer sig mot att kalla kyrkan politisk, sa han som sommarpratare i Sveriges Radio. Men forskaren och kristna debattören Per Ewert tycker att Svenska kyrkans företrädare tydligt drar åt det progressiva vänsterhållet.

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