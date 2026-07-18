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Kristna om Frankrikes ja till dödshjälp: ”En etisk vändpunkt”
Kräver samvetsfrihet så att vårdpersonal ska slippa gå emot sin övertygelse
Nationalförsamlingens fasad klädd i konstverket ”Marianne rêve” av den franske gatukonstnären Seth, inför omröstningen om dödshjälpslagen den 15 juli 2026.
Michel Euler / AP / TT
Efter tre års debatt antog det franska parlamentet den 15 juli ”Lagen om assisterad dödshjälp”. Beslutet får hård kritik av Frankrikes evangelikaler som befarar att lagen ska driva de allra mest bräckliga människorna närmare döden.