Nyheter

Kyrkopolitiker: Sluta uppmana folk att gå ur kyrkan

Försörjningsstöd, samkönade vigslar, utsatta kristna bland årets flod av motioner till kyrkomötet

”Har man varit aktiv i Svenska kyrkan i hela sitt liv, och blir uppmanad att gå ur när man hamnar i ett nödläge, då tror jag man väljer att inte gå vidare med sin ansökan om stöd”, säger Eva Lans Samuelsson, ledamot i kyrkomötet för Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk). OBS BILDEN ÄR ETT MONTAGE
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Lämna kyrkan om du vill ha försörjningsstöd. Det är uppmaningen från socialtjänsten på en del håll i landet, enligt Eva Lans Samuelsson. I en motion till kyrkomötet vill hon att Svenska kyrkan ska verka för att kyrkoavgiften undantas från de utgifter som en bidragstagare får ha.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kyrkomötet samkönade äktenskap socialtjänsten svenska kyrkan nyheter

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning