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Han vill att Svenska kyrkan ska kunna agera mot tveksamma affärer
Försäljningen av Johannes kyrka varnande exempel i motion till kyrkomötet
”Det kan ju vara så att man så att säga stressas av synden att sälja egendomar när det handlar om jävssituationer”, säger motionären Göran Aspenström.
Dagen extern
Kyrkostyrelsen borde få överpröva och stoppa tveksamma försäljningar av egendom i ett stift eller en församling. Det föreslår Göran Aspgren i en av de knappt 30 motioner som hittills kommit in till höstens kyrkomöte.